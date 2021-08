Aus von Ringer Al Obaidi nach Niederlage im Viertelfinale

Der für das Internationale Flüchtlingsteam antretende Ringer Aker Al Obaidi hat am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio seinen Viertelfinalkampf verloren und ist ausgeschieden. Nach einem Auftaktsieg (8:0 Punkte) gegen Souleymen Nasr (TUN) unterlag der in Tirol lebende gebürtige Iraker in der Klasse bis 67 kg Griechisch-römisch dem Georgier Ramaz Zoidze mit 0:10 Punkten. Weil Zoidze seinen Halbfinalkampf verlor, war auch die Chance auf die Hoffnungsrunde dahin.