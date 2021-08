Theaterfestival Hin & Weg setzt auf Mut und Vergänglichkeit

Morgendliche Diskurse in der Teelöffel-Lounge, kuratiert von Katharina Stemberger, Gespräche von Ö1-Journalist Bernhard Fellinger mit hochkarätigen Gästen bei „Fellingers Früh.Stück“ sowie die Feuergespräche am Ende des Tages zu den Themen „Theater und Kritik“ sowie „Theater und Medien“ ergänzen das Programm. Hauptspielorte sind das Herrenseetheater direkt am See und der BRAUHAUSstadl in Hörmanns. Als weitere Bühnen werden Räume aller Art adaptiert. Gespielt wird beispielsweise im Kulturbahnhof, im Gütermagazin am Bahnhof, im ehemaligen Supermarkt, in einer alten Bäckerei, in einer leer stehenden Industriehalle, in einem Schuppen, im alten Lichtspielhaus, aber auch Open Air in freier Natur.