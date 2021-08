„Traces“ zeigt beim ImPulsTanz Mensch und Natur im Kampf

Was tut der Mensch der Natur an? Und was die Natur dem Menschen? Der belgische Starchoreograf Wim Vandekeybus ist in seiner Arbeit „Traces“ dieser Frage nachgegangen. Entstanden ist ein atemloses Spektakel an der schmalen Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis, das Vandekeybus‘ Compagnie Ultima Vez am Dienstagabend beim ImPulsTanz-Festival erstmals in Österreich zeigte. Physisch beeindruckend, mit großem Schauwert - Bären auf der Bühne! - und heftig bejubelt.