Österreichischer Museumspreis 2021 für Ötztaler Museen

Der mit 20.000 Euro dotierte Österreichische Museumspreis 2021 geht an die Ötztaler Museen in Tirol. Der Preis wird jährlich durch den Museumsbeirat des Kulturministeriums für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Museumsarbeit vergeben. „Die Ötztaler Museen zeigen im positivsten Sinne, was ein modernes Regional- und Heimatmuseum im 21. Jahrhundert sein kann“, erklärte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).