Drei Tote und viele Verletzte bei Zugsunglück in Tschechien

Bei einem schweren Zugsunglück in Tschechien sind drei Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Ein aus München kommender Expresszug stieß am Mittwoch frontal mit einem Regionalzug zusammen. Neben den Lokführern kam nach Polizeiangaben eine Frau aus dem Regionaltriebwagen ums Leben. Zehn Menschen seien mit schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen in Spitäler gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Rettungsdienstes. Mehr als 30 Personen wurden leicht verletzt.