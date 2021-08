Superboss der ́Ndrangheta in Madrid gefasst

Die Carabinieri von Bologna und die spanische Polizei haben in Madrid den prominenten Boss der ‚Ndrangheta, Domenico Paviglianiti, gefasst. Der 60-Jährige gilt als „Boss aller Bosse“ der ́Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, teilten die Carabinieri am Donnerstag mit. Sein Clan hat ausgedehnten Einfluss im Drogenhandel in Norditalien und Südamerika. Paviglianiti spielte eine Hauptrolle bei blutigen Fehden zwischen Clans in Kalabrien.