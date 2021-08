ImPulsTanz feierte Beuys im Regen

Wasserparty wider Willen: Vor 100 Jahren wurde der deutsche Jahrhundertkünstler Joseph Beuys geboren - und am Mittwochabend vom Wiener ImPulsTanz gefeiert. Der Titel „Plastic Party Vienna“ wurde dabei im unerwarteten Sinne erfüllt, öffnete der Himmel seine Schleusen doch just zum Beginn des Performancereigens auf der Libelle des Museumsquartiers, dem wohl schönsten Aufführungsort des heurigen ImPulsTanz-Festivals, was ein Meer von Plastikponchos anschwellen ließ.