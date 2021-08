Jakob Schubert im Kletter-Finale nach Speed-Bewerb Siebenter

Der Tiroler Jakob Schubert liegt in Tokio im Olympia-Finalbewerb der Sportkletterer nach der Speed-Disziplin auf dem siebenten und letzten Platz. Der 30-Jährige unterlag in der unter eben nur sieben Finalisten im K.o.-System ausgetragenen Konkurrenz zu Beginn dem Japaner Tomoa Narasaki in 9,18 Sek. um 3,07 Sek. und danach dem US-Amerikaner Nathaniel Coleman in 6,76 Sek. um 0,55 Sek.. Ein weiteres Duell fand nicht statt, da der Franzose Bassa Mawem verletzt passen musste.