Hochwasser in Südtirol nach Starkregen

Starke Regenfälle haben in der Nacht auf Donnerstag in Südtirol zahlreiche Bäche und Flüsse gefährlich hoch ansteigen lassen. In Klausen trat laut Südtiroler Medienberichten etwa der Eisack in der Früh über die Ufer. Teile der rund 5.000 Einwohner zählenden Stadt waren betroffen, die Feuerwehr rief die Bürger auf, die Autos aus den Tiefgaragen zu bringen. Es wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Über das Land verteilt mussten überflutete Keller und Garagen ausgepumpt werden.