Russisches Militärmanöver an Grenze Afghanistans begonnen

Unter Beteiligung Russlands hat in Zentralasien an der Grenze zu Afghanistan eine mehrtägige Militärübung begonnen. Angesichts des Vormarsches der Taliban wollen Russland und die Ex-Sowjetrepubliken Tadschikistan und Usbekistan ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen. Das Manöver mit mehr als 2500 Soldaten begann nach Angaben der russischen Agentur Interfax am Donnerstag auf einem Trainingsgelände in der tadschikischen Region Khatlon mit einer Militärzeremonie.