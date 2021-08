Wiener Nobeljuwelier in der Innenstadt überfallen

Zwei Männer haben am Donnerstag kurz vor Mittag einen Nobeljuwelier in der Wiener Innenstadt überfallen. Das Duo zwängte mithilfe eines Schrauberziehers die Türen auf, weil das Geschäft in der Spiegelgasse nur nach Anläuten geöffnet wird. Ein Räuber bedrohte die Mitarbeiter mit einer silbernen Schusswaffe, der andere räumte die Vitrinen aus. Die Polizei löste eine Großfahndung aus, die bis zum Nachmittag erfolglos blieb.

Die Männer sprachen laut Beschreibung beide russisch. Sie sind 1,80 Meter groß und trugen beide einen Mund-Nasen-Schutz. Jener Mann, der die Waffe in der Hand hielt, war schwarz gekleidet und trug Handschuhe. Sein Komplize hatte einen grauen Kapuzenpullover an, trug eine Kappe und war derjenige, der den Schraubenzieher in der Hand hatte. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeistation entgegengenommen.