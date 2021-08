Motorrad-Superstar Rossi hört am Saisonende auf

Motorrad-Superstar Valentino Rossi hat am Donnerstag in Österreich seinen Rücktritt per Saisonende erklärt. Der 42-jährige Italiener, der in seiner 26. WM-Saison steht, ist neunfacher Motorrad-Weltmeister und hat klassenübergreifend bisher 423 Grand-Prix-Rennen bestritten und 115 davon gewonnen. Zuletzt lief es aber nicht mehr beim „Altmeister“ mit der berühmten Startnummer 46, Rossi liegt aktuell nur auf WM-Rang 19.