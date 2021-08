Tirolerin Wolf nach völlig verpatzter Golf-Runde weit zurück

Golf-Proette Christine Wolf hat am Freitag im olympischen Turnier im Kusumigaseki Country Club nahe Tokio eine total verpatzte 81er-Runde hingelegt. Wolf schaffte auf dem Par71-Kurs kein Birdie, musste dafür acht Bogeys und ein Doppelbogey hinnehmen. Die Tirolerin fiel mit an diesem Tag zehn über Par auf insgesamt elf über Par von der 39. an die 56. Stelle zurück. Nur eine Spielerin rangiert hinter ihr. Ihre Halbzeitführung verteidigt hat US-Favoritin Nelly Korda.