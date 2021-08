Schulden steigen auf fast 90 Prozent des BIP

Die Corona-Pandemie hat den österreichischen Schuldenstand auf ein Rekornniveau von fast 90 Prozent des BIP getrieben, gleichzeitig ist aber der Zinsaufwand erstmals in der Geschichte der Republik unter ein Prozent des BIP gesunken. Das bedeutet, dass sich Österreich seine Schuldenlast relativ günstig finanzieren kann, während andere Länder wie etwa Italien unter den hohen Zinskosten leiden.

Durch die gute Haushaltspolitik in den Jahren vor der Corona-Pandemie sei Österreich „gut gerüstet“ gewesen und konnte sich am Kapitalmarkt „rasch und günstig refinanzieren“. „Das ist nicht zuletzt auch der guten Arbeit der Bundesfinanzierungsagentur zu verdanken“, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bei einem Besuch in der OeBFA.