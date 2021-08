JOPERA-Premiere im Südburgenland mit der „Lustigen Witwe“

Selten wurde eine Eröffnungsrede vor einer JOPERA-Premiere mit mehr Spannung erwartet als die des neuen Generalintendanten Alfons Haider am Donnerstag. Denn ausgerechnet die von ihm in Mörbisch durch ein Musical ersetzte „Lustige Witwe“ hatte auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach Premiere. Doch kaum hatte die Ansprache begonnen, war sie vorläufig auch schon vorbei. Ein verspäteter, an Haider vorbeistürmender Richard Lugner sorgte für eine längere Unterbrechung.

Der Schwenk des Generalintendanten, der für Mörbisch wie auch JOPERA zuständig ist, in Richtung Operette im Südburgenland basiere vor allem auf Feedback aus der Region. Die Menschen hier wollen Operette lieber als Oper, und letztere spiele es ohnehin im Steinbruch von St. Margarethen, so Haider. Mittelfristig zeichnet sich also eine klare Aufteilung der Genres in den drei prominentesten burgenländischen Spielstätten ab: Musical in Mörbisch, Oper in St. Margarethen und Operette in Neuhaus am Klausenbach.