Verunglückter Triebwagen der Murtalbahn wird geborgen

Der nach einem nächtlichen Unwetter am Morgen des 9. Juli an der Landesgrenze Steiermark-Salzburg entgleiste Triebwagen der Murtalbahn wird heute, Freitag, aus der Mur geborgen. Ein 600-Tonnen-Raupenkran soll das seitlich im Wasser liegende 32 Tonnen schwere Fahrzeug anheben und über die Uferböschung und eine Geländekante zur Landesstraße schwenken. Anschließend wird der Triebwagen aufgerichtet und auf einen Schwerlasttransporter verladen.

„Die Vorbereitungen sind bisher nach Plan verlaufen. Wir gehen davon aus, dass die Bergung ab etwa 10.30 Uhr erfolgen wird“, sagte Markus Griesangerl, der Sprecher des Bahnbetreibers Steiermarkbahn, zur APA. Wie lange die Aktion dauert, sei im Detail von den Wasserverhältnissen und der Beschädigungen am Fahrzeug abhängig. „Die Bergung wird aber voraussichtlich bis in den späteren Nachmittag dauern.“

Der verunfallte Triebwagen „VT31“ - er liegt fast 70 Meter vom Raupenkran entfernt in der Mur - muss mit Stahlseilen gegen ein ungewolltes Abdriften durch den anströmenden Wasserdruck gesichert werden. „Der komplizierteste Teil der gesamten Aktion liegt aber in den Befestigungsarbeiten der Ketten und Stahlträger am Triebfahrzeug“, erklärte Griesangerl. Die Arbeiten im fließenden Wasser werden von der Wasserrettung unterstützt. Am Donnerstag kümmerten sich bis in den Abend hinein unter anderem zwei Taucher um Vorarbeiten unter Wasser. Gestern noch führte die Mur leicht erhöhten Wasserstand, „der Wasserspiegel dürfte in den nächsten Stunden aber sinken. Es schaut gut aus.“