Bejubeltes Solo für Grigory Sokolov in Salzburg

Wenn sechs Zugaben im Großen Festspielhaus erklingen, dann heißt es wieder: Grigory Sokolov ist für ein Konzert nach Salzburg gekommen. Am Donnerstagabend verzauberte der introvertierte und dabei gleichzeitig so expressiv spielende Pianist wieder unter großem Jubel das Festspielpublikum beim Solistenkonzert.

Sokolov solo, das ist seit Jahren einer der beliebtesten Klavierabende bei den Salzburger Festspielen. Doch der russische Ausnahmepianist ist nicht etwa ein Salzburg-Darling wie Rolando Villazon oder gar die Bartoli, die bei ihren Soloabenden in herzlichem Einklang mit dem Publikum gemeinsam das Erlebte feiern, das Bad in der Menge suchen und mit Rosen überschüttet winkend und Luftküsse schmeißend von der Bühne gehen (so am Vorabend gesehen bei Cecilia Bartolis Premiere von „Il trionfo del tempo e del disinganno“). Bei Sokolov ist das Publikum nicht minder begeistert, doch für den Pianisten selbst wirkt es immer ein bisschen so, als würde er das leere dem vollbesetzten Großen Festspielhaus vorziehen.