Raketen aus Libanon nach Israel abgefeuert

Aus dem Libanon sind mehr als zehn Raketen nach Armeeangaben in den Norden Israels abgefeuert worden. Der größte Teil sei von der Raketenabwehr „Iron Dome“ (Eisenkuppel) abgefangen worden, der Rest auf freier Fläche eingeschlagen, hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs am Freitag. Die Armee griff daraufhin nach eigenen Angaben die Orte an, von denen die Raketen abgefeuert worden waren.