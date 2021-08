Tötung von Tschetschenen in NÖ: Angeklagter bestritt Tat

Beim Mordprozess am Freitag am Landesgericht Korneuburg hat der Angeklagte bestritten, den tschetschenischen Videoblogger und Regime-Kritiker Mamichan U. alias Martin B. am 4. Juli 2020 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) erschossen zu haben. Am Schuh des Beschuldigten wurde Blut des Opfers sichergestellt. Bei seiner Einvernahme machte der 48-Jährige mitunter widersprüchliche Angaben. Dem Tschetschenen droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft.

Der Beschuldigte soll seinen 43-jährigen Landsmann laut Anklage durch sechs Schüsse aus geringer Entfernung mit einer Pistole getötet haben. Martin B. hatte unter dem Namen „Ansor aus Wien“ zahlreiche Youtube-Videos veröffentlicht, in denen er insbesondere den Regionalpräsidenten der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, beschimpfte. Aufgrund dieser Tätigkeit bestanden mehrere Morddrohungen gegen den 43-Jährigen, sagte der Staatsanwalt. Martin B. war über Jahre hinweg Informant für das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien.

Martin B. und der Beschuldigte trafen sich laut Anklage auf einem abseits gelegenen Firmengelände, um ein Auto gegen eine Glock 17 zu tauschen. Nach der Besichtigung des Wagens zogen sich die beiden laut Staatsanwaltschaft in einen anderen Pkw zurück. Martin B. saß dabei auf der Beifahrerseite. Kurze Zeit danach soll der 48-Jährige vom Fahrersitz zunächst fünf Schüsse auf Martin B. abgefeuert haben. Das Opfer fiel der Anklage zufolge beim Versuch, aus dem Auto zu flüchten, aus dem Pkw und blieb liegen. Da der Beschuldigte laut Staatsanwalt sicher gehen wollte, dass Martin B. „auch tatsächlich tot ist, feuerte er einen sechsten Schuss auf den Kopf des Opfers ab“. Der Verdächtige wurde noch in den Abendstunden des 4. Juli in Linz festgenommen.

Martin B. habe eine Pistole für seinen Sohn gesucht, berichtete der Angeklagte von einem früheren Treffen am 28. Juni 2020 mit dem späteren Opfer in der Nähe von Linz. Einen Tag darauf soll der in Oberösterreich wohnhafte Beschuldigte mit einem Bekannten abends eine „Tatortbesichtigung“ am späteren Ort der Tötung in Gerasdorf bei Wien gemacht haben, hielt ihm der vorsitzende Richter vor. Der 48-Jährige wurde observiert, weil er bereits vor dem Vorfall im Visier des Verfassungsschutzes stand. Der Angeklagte sagte, er habe damals in der Nähe Autos besichtigt.

10x Wanderausrüstung zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Der Beschuldigte berichtete am Freitag zunächst, er sollte bei der Zusammenkunft am 4. Juli des Vorjahres 10.000 Euro an Vorauszahlung für drei Glocks erhalten. Dann meinte er, es ging darum, Kleidung zu kaufen.

Vereinbart gewesen sei der Wiener Westbahnhof als Treffpunkt. Martin B. habe ihm aber kurzfristig das Areal in Gerasdorf vorgeschlagen, wo er gegen 19.00 Uhr eintraf. Eine Waffe habe er nicht mitgeführt, und Martin B. habe kein Geld dabeigehabt. „Ich war nie in seinem Auto drinnen“, betonte der Angeklagte laut Dolmetscherin. „Ich habe bei ihm eine Pistole gesehen“, berichtete er. Als er weggefahren sei, habe sein Landsmann noch gelebt.

39 Minuten nach dem Verlassen des Geländes in Gerasdorf erfasste der Polizeihubschrauber das Auto des 48-Jährigen auf der S33 und dann auf der A1. Bei der Ankunft zuhause in Oberösterreich ließ sich der Tschetschene widerstandslos festnehmen. Auf seiner linken Handinnenseite und auch am Rücken fanden sich Schmauchspuren. Diese erklärte der Angeklagte mit einem Aufenthalt nahe Berlin rund zwei Wochen vor dem Vorfall, bei dem er geschossen habe. Blut des Opfers fand sich auf dem Schuh des Beschuldigten. Dafür hatte der Angeklagte keine Erklärung. Das Handy des 48-Jährigen wurde ebenso wie die Tatwaffe nicht entdeckt.

Ob der Waffenhandel in einem Streit geendet habe oder der Mord doch politisch motiviert und ein Kopfgeld auf das Opfer ausgesetzt gewesen sei, habe bisher nicht geklärt werden können, sagte der Staatsanwalt. Wie laut Richter dem Akt zu entnehmen ist, sollte die Tatwaffe nach Aussagen aus der tschetschenischen Community an Kadyrow gebracht werden, damit die Belohnung ausbezahlt werde. „Es gibt sehr viel Gerüchte“, meinte ein Verfassungsschutz-Beamter dazu im Zeugenstand. In einem Video sagte der Bruder des Angeklagten laut Richter, dass der 48-Jährige Martin B. getötet habe.