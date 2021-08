Schallenberg will „massiven Gegendruck“ der EU auf Belarus

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat an die Protestwelle in Belarus (Weißrussland) vor einem Jahr nach der offenbar verfälschten Präsidentschaftswahl erinnert. Er beklagte in einer Mitteilung die derzeitigen „Repressalien und Terror“ des Regimes von Alexander Lukaschenko gegen Zivilgesellschaft und Opposition. Es müsse „massiven Gegendruck“ vonseiten der EU geben - Sanktionen müssten jedoch „mit chirurgischer Präzision“ verhängt werden, forderte er.

„Wir müssen (...) darauf achten, damit möglichst nicht die Zivilgesellschaft zu treffen“, betonte der Außenminister. Aus österreichischer Sicht brauche es daher „weiterhin einen zweigleisigen Ansatz: Österreich unterstützt die gegen das belarussische Regime verhängten Sanktionen der Europäischen Union vollumfänglich. Zugleich setzt sich Österreich für den nachhaltigen und inklusiven Dialog mit der belarussischen Zivilbevölkerung ein“, hieß es in dem Schreiben.

Der Außenminister erinnerte auch daran, dass sich derzeit „die traurigen Höhepunkte überschlagen“: Er erwähnte den Tod des belarussischen Aktivisten Witaly Schischow in der Ukraine, den Beginn des Prozesses gegen die Oppositionelle Maria Kolesnikowa sowie „die versuchte Außerlandesbringung“ der Sportlerin Kristina Timanowskaja nach einem Streit mit Sportfunktionären am Rande der Olympischen Spiele in Tokio. Letztlich war die Sprinterin am Mittwoch mit einem humanitären Visum Polens über Wien nach Warschau ausgereist.

Schallenberg verwies außerdem auf die jüngste „menschenverachtende Strategie des Regimes, Flüchtlinge und Migranten zu instrumentalisieren, um sie als Waffe gegen die EU einzusetzen. Das dürfen wir als EU nicht akzeptieren - Österreich steht selbstverständlich solidarisch an Litauens Seite“. In diesem Zusammenhang kündigt der Außenminister für den 24. August einen Besuch an der litauisch-belarussischen Grenze gemeinsam mit seinem litauischen Amtskollegen Gabrielius Landsbergis an.

10x Wanderausrüstung zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent