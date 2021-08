Kuba lässt Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen zu

In einem beispiellosen Schritt hat die kubanische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen zulässt. Grünes Licht wurde am Freitag auf einer Sitzung des Staatsrats gegeben, an der Präsident Miguel Diaz-Canel per Videokonferenz teilnahm. Bisher sind im kommunistisch regierten Kuba staatliche Unternehmen die Norm.