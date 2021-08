Gouverneursamt: Taliban eroberten zweite Provinzhauptstadt

Die radikalislamischen Taliban haben mit Sheberghan in der Provinz Jowzjan bereits die zweite afghanische Provinzhauptstadt innerhalb von 24 Stunden eingenommen. „Die Streitkräfte (der Regierung) und Beamten haben sich zum Flughafen zurückgezogen“, sagte ein Vertreter des Gouverneursamts am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Am Freitag hatte die Miliz bereits die im Südwesten Afghanistans gelegene Provinzhauptstadt Zaranj erobert.