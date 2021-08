„Cosi fan tutte“ als große kleine Oper bei den Festspielen

Das große Mozartglück mit einer kleinen „Cosi“: Der Überraschungshit aus dem Salzburger Festspielsommer 2020, coronabedingt und kurzfristig aus dem Hut gezaubert, feierte am Freitagabend in seiner zweiten Auflage Premiere - und ließ ahnen, dass diese Produktion schon jetzt das Zeug zum Klassiker hat. Die von Joana Mallwitz und Christof Loy in Länge, Inhalt und Optik auf das Wesentliche reduzierte Fassung beglückt - auch, aber nicht nur wegen ihres stimmigen Ensembles.

Joana Mallwitz hat 2020 als erste Frau in der 100-jährigen Festspielgeschichte eine szenische Opernneuproduktion als Dirigentin geleitet - dass sie diesen Eintrag in die Annalen heuer mit der Wiederaufnahme als Hochschwangere (und in High Heels) ergänzen kann, ist ein vielleicht nebensächlicher, jedenfalls aber sehr hübscher Vermerk. Gefeiert wurde die junge Maestra nach ihrer punktgenauen Performance am Pult der Wiener Philharmoniker als großer Star des Abends. Federleicht und melancholisch, satt und hell ausgeleuchtet, dabei zutiefst im Einklang mit den Stimmen ist dieser en détail gesungene, gespielte, dargestellte Mozart.