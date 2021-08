Kärntner durch Explosion bei CBD-Öl-Herstellung verletzt

Eine 37-Jährige und ein 29-Jähriger aus Kärnten sind am Samstag bei einer Explosion beim Extrahieren von CBD-Öl schwer verletzt worden. Die beiden hatten auf der Terrasse ihres Wohnhauses im Bezirk Feldkirchen die bereits teilweise verarbeitete Grundflüssigkeit in einem Glasbehälter mit einem sogenannten Magnetrührer vermutlich zu hoch erhitzt. Der Glasbehälter des Geräts explodierte und die ölhaltige Substanz geriet in Brand, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.