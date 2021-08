Stefan Kraft siegt im Sommer-GP in Courchevel

Nach Rang zwei von Sara Marita Kramer am Vortag hat Stefan Kraft bei seinem Einstieg in den Sommer-Grand-Prix im Skispringen in Courchevel gewonnen. Der Salzburger landete bei zweimal 129 Metern und verwies mit 234,2 Punkten zwei Schweizer auf die Plätze. Gregor Deschwanden wies nur 1,8 Zähler Rückstand auf, Simon Ammann 3,1. Mit Markus Schiffner und Jan Hörl kamen auf den Rängen sechs und sieben zwei weitere Österreicher in die Top Ten.