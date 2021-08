Ehemaliger SPÖ-Volksanwalt Kräuter bei Wanderung gestorben

Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer, Volksanwalt und Nationalratsabgeordnete Günther Kräuter ist tot. Er hat am Samstagvormittag bei einer Wanderung in Schladming (Bezirk Liezen) einen medizinischen Notfall erlitten und ist mehrere Meter über eine Böschung gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der 64-Jährige trotz der Bemühungen eines Bekannten an Ort und Stelle.