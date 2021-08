Ehemaliger SPÖ-Volksanwalt Kräuter bei Wanderung gestorben

Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer, Volksanwalt und Nationalratsabgeordnete Günther Kräuter ist tot. Er hat am Samstagvormittag bei einer Wanderung in Schladming (Bezirk Liezen) einen medizinischen Notfall erlitten und ist mehrere Meter über eine Böschung gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der 64-Jährige trotz der Bemühungen eines Bekannten an Ort und Stelle.

„Mit großer Bestürzung erfuhren wir vom Tod unseres ehem. NR-Abg., Bundesgeschäftsführers und Volksanwalts Günther Kräuter. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie“, twitterte die SPÖ. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner: „Ich bin tief betroffen von der traurigen Nachricht über den plötzlichen Tod Günther Kräuters. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau und Familie. Sein großes Wirken für die österreichische Sozialdemokratie und für die Menschen in unserem Land sind unvergessen.“

Kräuter wurde am 30. Dezember 1956 in Leoben geboren. Nach der Matura 1976 schloss er 1985 sein Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz ab. Er war von 1991 bis 2013 Abgeordneter zum Nationalrat und ab 2008 langjähriger SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Anschließend wechselte er in die Funktion des Volksanwalts, die er bis 2019 bekleidete. Er war verheiratet und zweifacher Vater.