Felipe fürchtet internationales Echo bei Kurz-Anklage

Trotz Differenzen fand sie lobende Worte für die türkis-grüne Zusammenarbeit, die sie durchaus als „Langzeitmodell“ sah. Auch wenn die Grünen auf Bundesebene in Hinblick auf die Justiz einige politische Kröten schlucken mussten, zeigte sich die grüne Landeshauptmannstellvertreterin mit der Bundesregierung zumindest „in meinen Zuständigkeiten sehr zufrieden“. Lobend hob sie die Unterstützung des Kanzlers und der ÖVP in der Verkehrspolitik hervor.

Viel getan habe sich mit den Grünen in der Regierung in puncto Klimaschutzpolitik, sowohl im Land als auch im Bund, und zwar trotz Corona. Die von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) angestoßene Evaluierung von Straßenbauprojekten beurteilte Felipe als „klug“. „Einigermaßen verwundert“ war sie über die Reaktionen der ÖVP, da doch schon in Regierungsgesprächen darüber gesprochen worden sei. Im Übrigen würden Projekte „wenn sie wirklich so wichtig sind, den Prüfungen ja wohl standhalten“. Felipe mahnte, Entscheidungen in Bezug auf Klimaschutz - die ja schließlich die nächsten Jahrzehnte beträfen - „ganz nüchtern und rational auf Basis von Fakten zu treffen“ und verwies auf den Bundeskanzler und andere ÖVP-Vertreter, die bei der Thematik neuerdings „so fürchterlich emotional“ agieren und „mit Steinzeitvergleichen aufwarten“ würden.