Vorherrschaft der russischen Gymnastinnen in Tokio gestoppt

Den erfolgsverwöhnten russischen Gymnastinnen sind in Tokio nur die Ehrenplätze auf dem Olympia-Podest geblieben. Im Einzel-Mehrkampf verpassten die nach der Qualifikation vorangelegenen Zwillingsschwestern Dina und Arina Awerina die sechste Goldmedaille für ihr Land in Serie, Linoy Ashram sicherte Israel den ersten Sieg. Im Gruppenbewerb am Sonntag triumphierte Bulgarien und beendete die ebenfalls seit 2000 dauernde russische Erfolgsserie.