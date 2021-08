Top-Ergebnis für Österreicher Kofler - 9. in Spielberg-Moto3

Das Auftakt-Rennen wurde bei nur 17 Grad trotz auftrocknender Strecke als „Wet Race“ gestartet. Einige Fahrer pokerten trotz der tief hängenden Wolken mit Slicks, so auch Pole Mann Deniz Öncü, der am Vortag für die erste türkische Pole überhaupt gesorgt hatte. Öncüs Team steckte auf der Startaufstellung aber zu spät um, der Türke wurde deshalb in die letzte Reihe verbannt und am Ende nur 21.