Mure verlegte abermals Straße im Tiroler Valsertal

Im Tiroler Valsertal (Bezirk Innsbruck-Land) ist Sonntagfrüh bei Starkregen zum dritten Mal innerhalb einer Woche eine Mure abgegangen. Laut Polizei wurde die Valser Straße (L230) auf einer Länge von etwa zehn Metern mit Geröll zugeschüttet, damit war das hintere Valsertal vorerst nicht erreichbar. Personen kamen nicht zu Schaden. In Ginzling (Bezirk Schwaz) sind nach einem Murenabgang etwa 100 Personen in den anliegenden Berghütten eingeschlossen.

Gegenüber dem Rundfunk forderte der Bürgermeister Maßnahmen. Nach der dritten Straßensperre innerhalb weniger verlangte Ungerank die Erweiterung der Straße. „Es braucht ein größeres Rohr oder eine Brücke, damit es nicht bei jedem Wetter zu einem Einsatz kommt“, sagte er. Am Talschluss sei die Situation komplizierter, weil es sich um ein Natura-2000-Gebiet handle. Dennoch gelte es Schritte zu setzen, damit man nicht bei jedem Regen Angst vor Überflutungen haben müsse.

In Ginzling wurde am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr im Bereich Schwemmalm ein Wander- bzw. Forstweg auf einer Länge von rund 100 Metern weggerissen. Er war sowohl für Fahrzeuge wie auch für Fußgänger gesperrt. Laut Polizei waren damit etwa 100 Personen in den anliegenden Berghütten eingeschlossen. Die Feuerwehr und Erdbauunternehmen standen mit schwerem Gerät im Einsatz, um den Weg wiederherzustellen.