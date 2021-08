Einen „Sommer gegen den Ernst unserer Zeit“ will Vahid Khadem-Missagh, künstlerischer Leiter des Festivals Allegro Vivo, unter dem Motto „Humoresque“ starten. Das traditionelle Eröffnungskonzert am Sonntagnachmittag in der Barockbibliothek von Stift Altenburg brachte unter anderem eine bejubelte Uraufführung von Georg Breinschmid.