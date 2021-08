Hunde bargen in Italien drei Familien in Not aus dem Meer

Drei Familien mit insgesamt acht Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die im Meer in Schwierigkeiten gerieten, sind am Sonntag im mittelitalienischen Badeort Sperlonga südlich von Rom von drei Rettungshundestaffeln in Sicherheit gebracht worden. Bei der aufwendigen Aktion wurden insgesamt 14 Personen ans Ufer gebracht. Die Gruppe war mit Luftmatratzen, Schlauchbooten und einem Surfbrett etwa 100 Meter vom Ufer entfernt, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA.