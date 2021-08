COP-Präsident nach IPCC-Bericht für Abkehr vom Kohlestrom

Als Gastgeber der UN-Weltklimakonferenz COP26 hat die britische Regierung dazu aufgerufen, die Nutzung fossiler Energieträger so schnell wie möglich zu reduzieren. Die anstehende COP müsse die Konferenz werden, bei der man Kohlestrom in die Geschichtsbücher verweise, sagte der designierte Präsident der Konferenz, Alok Sharma, am Montag nach der Vorstellung des IPCC-Berichts. Ein schwieriges Unterfangen, nachdem einige Staaten weiterhin auf Kohlekraft setzen.

Das weltgrößte Braunkohlekraftwerk steht indes in Bełchatów in Polen und bläst mit einer Gesamtleistung von 5.420 Megawatt mehr als 37 Millionen Tonnen CO2 (Stand 2013) jährlich in die Luft. Bis 2038 soll das Werk noch in Betrieb sein, dann soll auch das zweitgrößte Kohlekraftwerk im deutschen Neurath stillstehen, bei dem 32 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr erzeugt werden. Zum Vergleich: Die gesamten Treibhausgas-Emissionen Österreichs lagen zuletzt bei 79 Mio. Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent.