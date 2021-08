Prozess gegen R. Kelly - Jury-Auswahl in New York begonnen

Mit ersten Befragungen potenzieller Geschworener hat am Montag in New York der Prozess gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly begonnen. In den kommenden Tagen sollen an dem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn zwölf Juroren und sechs Ersatzjuroren gefunden werden, bevor es am 18. August mit den Auftaktplädoyers richtig losgehen soll. Kelly muss sich u. a. wegen Erpressung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger verantworten. Der 54-Jährige weist die Vorwürfe zurück.