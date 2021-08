USA wollen Taliban zu Ende der Militäroffensive bewegen

Die USA dringen in Afghanistan auf eine politische Lösung. Der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad sei nach Katar abgereist, um „die Taliban zur Beendigung ihrer Militäroffensive und zu Verhandlungen über eine politische Lösung zu bewegen“, erklärte das US-Außenministerium am Montag. Die NATO bewertet den gewaltsamen Vormarsch der militant-islamistischen Taliban unterdessen als besorgniserregend.

In den für drei Tage angesetzten Gesprächen in Katar wollen die USA mit Vertreter von Ländern in der Region sowie mit multilateralen Organisationen auf eine Verringerung der Gewalt und einen Waffenstillstand hinarbeiten und sich dazu verpflichten, keine mit Gewalt durchgesetzte Regierung anzuerkennen, hieß es. Khalilzad hatte maßgeblich die Modalitäten des Abzugs der US-Truppen mit den Taliban ausverhandelt.