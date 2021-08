ÖVP weist NEOS-Kritik an Raumordnungskompetenz zurück

Die ÖVP hält nichts von der Forderung der NEOS, den Gemeinden die Widmungskompetenz bei der Raumordnung zu entziehen. Die Gestaltung des Lebensumfeldes vor Ort gemeinsam mit den Bürgern sei „ein wesentliches Herzstück der kommunalen Selbstverwaltung“, meinte ÖVP-Gemeindesprecher und Bürgermeister Manfred Hofinger am Dienstag in einer Aussendung. Es gebe auch bereits sehr strenge Regelungen in Bezug auf Bodenverbrauch und Klimaschutz.