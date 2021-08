ORF-Korrespondentin kurzfristig in Minsk angehalten

ORF-Korrespondentin Carola Schneider und ihr Kameramann sind am Montag bei Dreharbeiten im Zentrum von Minsk vorübergehend angehalten worden. Nachdem die belarussische Menschenrechtsorganisation Wjasna am Dienstagvormittag die Szene beschrieben habe, bestätigte die ORF-Pressestelle in einer Aussendung. Österreich habe Protest eingelegt, hieß es infolge auf APA-Anfrage aus dem Wiener Außenministerium.