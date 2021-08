Elf Parteien auf dem Stimmzettel für OÖ-Wahl

Elf Parteien treten am 26. September in Oberösterreich zur Landtagswahl an, teilte die Landeswahlbehörde Dienstagabend nach Ende der Einreichfrist mit. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne wollen ihre Stimmenanteile im Landtag ausbauen. NEOS, KPÖ, die Christliche Partei Österreichs (CPÖ), „Bestes Oberösterreich“, die Impfskeptiker „Menschen Freiheit Grundrechte Oberösterreich“ (MFG OÖ), die Unabhängige Bürgerbewegung (UBB) sowie „Referendum“ kämpfen um den Einzug.