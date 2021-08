Verschärfte Corona-Maßnahmen in Osttirol in Kraft

In Osttirol gelten wegen vergleichsweise hoher Infektionszahlen seit heute, Mittwoch, verschärfte Maßnahmen. Bis einschließlich 24. August ordnete das Land für die beiden „Hochinzidenzgemeinden“ Innervillgraten und Oberlienz eine Ausreisetestpflicht an. Zudem wurden etwa Veranstaltungen ab 100 Personen bis zum 1. September im gesamten Bezirk Lienz behördlich untersagt, in Innervillgraten und Oberlienz bereits ab 50 Personen.