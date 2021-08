PCR-Tests in über 800 Apotheken kostenlos erhältlich

Bereits über 800 österreichische Apotheken bieten kostenlose PCR-Tests an. Die Zahl der teilnehmenden Apotheken steigt flächendeckend schnell. „Ziel ist, dass alle rund tausend Apotheken, die derzeit Antigentests durchführen, in Kürze auch kostenlose PCR-Tests anbieten“, erklärte Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, am Mittwoch in einer Presseaussendung.

abrufbar und wird laufend aktualisiert. Die Versorgung mit kostenlosen PCR-Tests wird vor allem in den Apotheken im Osten breit angeboten: in Wien machen 139 Apotheken mit, in der Steiermark 131, in Oberösterreich 130 und in Niederösterreich 124. In Tirol sind es derzeit 93, in Kärnten 66, in Salzburg 53, im Burgenland 37 und in Vorarlberg 29.