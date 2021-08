Messi will „so früh wie möglich“ im PSG-Trikot debütieren

Lionel Messi hat sich bei seiner Vorstellung am Mittwoch noch nicht auf ein Datum für seine Spielpremiere im Trikot von Paris Saint-Germain festgelegt. „Ich weiß es nicht. Ich komme aus den Ferien, war einen Monat nicht auf dem Platz“, sagte der 34-Jährige, der nach dem Gewinn der Copa America mit der argentinischen Nationalmannschaft erst einmal Urlaub in Florida und auf Ibiza gemacht hatte.

Begleitet wurde Messi wie schon bei seiner Abschiedspressekonferenz am vergangenen Sonntag in Barcelona von seiner Ehefrau und den drei Söhnen, die bereits das neue Trikot ihres berühmten Papas mit der Nummer 30 trugen. Schon während des Termins feierten vor dem Prinzenpark Anhänger von PSG. Messi begab sich danach auch ins Freie, um den Fans zuzuwinken.

Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub in der vergangenen Woche waren die Verhandlungen mit dem FC Barcelona gescheitert. Am Dienstagabend gab PSG die Verpflichtung des ablösefreien Südamerikaners bekannt. Er sei dem FC Barcelona und seinen Fans für immer dankbar, betonte Messi am Mittwoch erneut. „Sie wissen, dass ich es mag zu gewinnen, dass ich ein Sieger bin. Das will ich weiter verfolgen.“