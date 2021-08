65 Tote bei Waldbränden in Algerien

Die Zahl der Todesopfer bei Waldbränden in Algerien ist auf 65 gestiegen. 37 Zivilisten und 28 Soldaten seien bisher in den Flammen gestorben, berichtete das staatliche Fernsehen am Mittwoch. Zwölf verletzte Soldaten befinden sich demnach zudem in kritischem Zustand. Das Land hat ab morgen eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.