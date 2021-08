Mindestens zehn Tote bei Erdrutsch in Indien

Die Rettungsarbeiten dauerten am Mittwochabend (Ortszeit) noch an, sie seien schwierig, da weiter Steine von einem Hang herabkämen. In den vergangenen Wochen hatte heftiger Regen in dem betroffenen nördlichen Bundesstaat Himachal Pradesh mehrere Erdrutsche ausgelöst, wie örtliche Medien berichteten.