Israel genehmigt überraschend Wohnungen für Palästinenser

Israel hat in einem außergewöhnlichen Schritt nach eigenen Angaben 1.000 Wohneinheiten für Palästinenser im besetzten Westjordanland genehmigt. Die Wohnungen sollen sich in fünf Dörfern im allein von Israel kontrollierten C-Gebiet befinden, wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch bestätigte. Die israelische Nachrichtenseite ynet sprach von einem „dramatischen (...) israelischen Schritt“, den es seit Jahren nicht gegeben habe.