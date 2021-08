Türkischer Präsident will Treffen mit Taliban-Führung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit der Führung der radikalislamischen Taliban über eine Deeskalation in Afghanistan beraten. „Die jüngsten Entwicklungen und die Lage der afghanischen Bevölkerung sind wirklich sehr beunruhigend“, sagte Erdogan am Mittwoch dem TV-Sender CNN Türk. Die Türkei suche daher das Gespräch mit den Taliban. „Vielleicht werde ich sogar in der Lage sein, die Person zu treffen, die ihr Anführer ist“, sagte Erdogan.