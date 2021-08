Freundin erwürgt - Weitere Anklage zu Frauenmord eingebracht

Die Staatsanwaltschaft Wien hat Anklage zu einem weiteren mutmaßlichen Frauenmord erhoben. Am 24. August muss sich ein 29-Jähriger vor einem Schwurgericht verantworten, weil er in der Nacht auf den 23. Februar 2021 seine Freundin in Favoriten erwürgt haben soll. Die 28-Jährige hatte sich nur wenige Stunden zuvor in Spitalsbehandlung begeben, nachdem der alkoholisierte und wegen Gewaltdelikten vorbestrafte Mann sie gewürgt und mit einem Schuh verletzt hatte.