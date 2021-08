Größerer Rettungseinsatz im südenglischen Plymouth

In der südenglischen Stadt Plymouth hat es am Donnerstagabend einen größeren Rettungseinsatz gegeben. Man habe mit einer erheblichen Anzahl an Einsatzkräften auf einen „Vorfall“ in Plymouth reagiert, wie der South Western Ambulance Service auf Twitter mitteilte. Mehrere örtliche Abgeordnete riefen die Anrainer auf, in ihren Häusern zu bleiben, den Anweisungen der Polizei zu folgen und keine Bilder oder Spekulationen in den sozialen Medien zu teilen.