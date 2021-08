Mehrere Tote nach Vorfall im südenglischen Plymouth

In der südenglischen Stadt Plymouth hat es am Donnerstagabend einen größeren Rettungseinsatz gegeben. Dem Sender Sky News zufolge soll es mehrere Todesopfer geben, ein beteiligter Angreifer soll erschossen worden sein. Man habe mit einer erheblichen Anzahl an Einsatzkräften auf einen „Vorfall“ in Plymouth reagiert, teilte der South Western Ambulance Service auf Twitter mit.