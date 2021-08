Mehrere Tote bei Gewalttat im südenglischen Plymouth

Es gebe keinen Terror-Verdacht, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Man sei am frühen Abend nach 18.00 Uhr zu einem „ernsthaften Vorfall mit Schusswaffen“ gerufen worden, schrieb die Devon and Cornwall Police am Donnerstagabend in einer Mitteilung. Die Polizei nahm jedoch an, die Situation mittlerweile unter Kontrolle zu haben. Die Medienberichteten über fünf oder sechs Getötete wurden indes seitens der Polizei nicht bestätigt.